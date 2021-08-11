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Украина начала покупать уголь у союзника России

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Казахстан начал поставки угля на Украину. В компании ДТЭК заявили о покупке первой партии топлива у союзника России по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Генеральный директор входящей в структуру холдинга «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев на странице компании в Facebook указал, что на следующей неделе состоится поставка из Польши.

Украина начала покупать уголь у союзника России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, ведутся переговоры и о сотрудничестве с США, в этом случае топливо пойдет на Украину в судах. Объемы поставок Салеев не уточнил, указав только, что «первые угольные поставки для генерации нужд будут в Украине в ближайшее время».

В сообщении указывается, что импорт должен дополнить собственную добычу, которая по итогам первых семи месяцев года составила почти десять миллионов тонн газового угля.

Полгода назад, в феврале, глава ДТЭК Максим Тимченко анонсировал поставки угля из Казахстана и Польши, что позволит увеличить общий импорт до 450 тысяч тонн. Закупать уголь Украине необходимо из-за конфликта в Донбассе, в результате которого республика лишилась доступа в большинству шахт.

В 2019 году на Россию пришлось 58 процентов всех поставок каменного угля и антрацита на Украину. В общей сложности Киев импортировал топлива на 2,8 миллиарда долларов. Весной 2020 года Киев ввел заградительные пошлины в размере 65 процентов для защиты внутреннего рынка.

В феврале 2021 года власти Украины признали критической ситуацию с углем, поскольку его запасы оказались в 5,5 раза ниже, чем годом ранее. Из-за этого возникла угроза общесистемной аварии в объединенной энергосистеме. На этом фоне республика вынуждена была импортировать электроэнергию из Белоруссии и России.

Экономика,Максим Тимченко,ЕАЭС,
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