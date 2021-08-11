Вопрос повышения МРОТ в России является скорее политическим, а не экономическим, и для его решения, как и многих других вопросов, надо остановить вывод капитала из страны. Об этом "Рамблеру" рассказал доктор экономических наук Валентин Катасонов.
"Это вопрос не столько экономический, сколько политический. Я много занимаюсь утечкой денег из РФ и могу сказать, что из России утекает ежегодно около 150 млрд долларов, это только по данным платежного баланса, то есть то, что официально фиксируется. То есть этой суммы достаточно для того, чтобы поднять и МРОТ и пенсии до 30 тысяч.", - заявил он.
Экономист отметил, что выводимых ежегодно из страны денег хватило бы на развитие многих секторов экономики и общее повышение уровня жизни населения.
"Можно бесконечно фантазировать, куда можно было бы направить эти деньги - в развитие реального сектора экономики, инвестиции, повышение жизненного уровня. Это вопрос политический, эта олигархия российская обслуживает интересы зарубежных хозяев денег", - добавил Катасонов
Ранее депутат Госдумы Адальби Шхагошев оценил как "нереальную", инициативу его коллеги из ЛДПР Ярослава Нилова о повышении МРОТ до 20 тыс. руб.
«Хочется верить, что эта инициатива детально разработана и не связана с выборами, потому что речь идет об очень больших цифрах. Исходя из приведенных сумм, которые понадобятся на ее реализацию, я думаю, что это нереалистично, но следует дождаться, когда законопроект будет внесут в Госдуму», — заявил Шхагошев.
Инициативу о повышении МРОТ предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Ее авторы считают текущий размер минимальной оплаты труда заниженным и уверены, что прожить на него невозможно. По расчетам авторов законопроекта, повышение МРОТ обойдется бюджету в 1,2 трлн рублей.
По данным Минтруда РФ размер МРОТ в 2022 году составит 13 617 рублей.