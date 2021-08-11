"Это вопрос не столько экономический, сколько политический. Я много занимаюсь утечкой денег из РФ и могу сказать, что из России утекает ежегодно около 150 млрд долларов, это только по данным платежного баланса, то есть то, что официально фиксируется. То есть этой суммы достаточно для того, чтобы поднять и МРОТ и пенсии до 30 тысяч.", - заявил он.