В сети появились возможные доказательства работы ЧВК Вагнера в Ливии

В сети появились возможные доказательства работы частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Ливии: там нашли планшет компании Samsung, который мог принадлежать одному из бойцов. Издание BBC Russian ознакомилось с содержанием устройства и пришло к выводу, что там содержится информация о работе ЧВК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам журналистов, одним из доказательств участия «вагнеровцев» в ливийском конфликте могут быть карты боевых действий, обнаруженные на планшете. Большинство отметок были сконцентрированы вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где российские военные якобы действовали в феврале — мае 2020 года. Кроме того, журналисты утверждают, что на картах размечены минные поля.

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BBC Russian утверждает, что на планшете также обнаружен 10-страничный документ — заявка на получение вооружения и техники от 19 января 2020 года.

По мнению журналистов, эти и другие данные, обнаруженные на устройстве, могут указывать на причастность «вагнеровцев» к конфликту в Ливии. Кроме того, некоторые факты якобы указывают на то, что «убийства гражданского населения, в которых обвиняют бойцов ЧВК», действительно происходили.

Гражданская война в Ливии идет с момента свержения Муамара Каддафи в 2011 году. Она обострилась в апреле 2019 года, когда войска фельдмаршала Халифы Хафтара — главы Ливийской национальной армии (ЛНА) — начали наступление на ливийскую столицу Триполи, где располагалось правительство национального согласия (ПНС). В июне 2020 года ЛНА оказались отброшены от Триполи после открытого вмешательства Турции. Осенью 2020 года было объявлено о прекращении огня и подготовке мирного урегулирования конфликта посредством выборов, которые должны состояться 24 декабря 2021 года.

Перспективы мирного урегулирования ситуации в стране до сих пор окончательно не ясны, поскольку делегаты «Форума ливийского политического диалога» так и не смогли согласовать правовые рамки, необходимые для организации голосования.