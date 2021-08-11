Минфин предлагает запустить дистанционную продажу российского вина

Минфин России предложил запустить эксперимент по дистанционной продаже российского вина в трех регионах. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, эксперимент может начаться с 1 января 2022 года в Москве, Московской области и Мордовии. Доставка вина на территории этих трех регионов будет осуществляться при помощи "Почты России".