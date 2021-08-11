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Минфин предложил разрешить онлайн-продажу российского вина

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
37 минут назад

Минфин предлагает запустить эксперимент по дистанционной продаже отечественного вина в Москве, Московской области и Мордовии с 1 января 2022 года.

Минфин предложил разрешить онлайн-продажу российского вина
Фото: ТАССТАСС

«Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (далее – вино России) посредством заказа с использованием специализированного сайта АО «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – эксперимент)», – говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА «Новости».

Отмечается, что сроки проведения эксперимента определяются правительством.

Ранее в правительстве приняли решение внести поправки ко второму чтению законопроекта о продаже пива на стадионах, поправки в закон о продаже алкогольной продукции на территории стадионов распространяются на все виды спорта.

Экономика,Минфин,РИА Новости,
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