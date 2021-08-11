Минфин предложил разрешить онлайн-продажу российского вина

«Провести, начиная с 1 января 2022 года, эксперимент по розничной продаже дистанционным способом вина, крепленого вина, игристого вина, полностью (на 100 процентов) произведенных из винограда, выращенного на территории Российской Федерации (далее – вино России) посредством заказа с использованием специализированного сайта АО «Почта России» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – эксперимент)», – говорится в документе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, передает РИА «Новости».