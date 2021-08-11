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Киев обиделся на Лукашенко за слова о Крыме и Украине

Свободная пресса
34 минуты назад

Временный поверенный в делах Белоруссии на Украине был вызван в МИД Украины, где ему вручили ноту протеста из-за слова Александра Лукашенко о принадлежности Крыма.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия признает Крым российским, «когда последний олигарх в России признает Крым и начнёт поставлять туда продукцию». В этотм случае, добавил политик, за ним «дело не заржавеет».

В Киеве сочли, что эти слова являются «соучастием в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины».

«Подобными заявлениями он нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права», - говорится в заявлении.

Также Киев возмутился тем, что в Минск были допущены прокуроры из ЛНР для допроса Романа Протасевича, и словами Лукашенко о том, что Украина готовит боевиков и переправляет их и оружие в Белоруссию.

Появилось видео шатающегося после "Большого разговора" Лукашенко

«Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении А. Лукашенко образа Украины как «враждебной» к Белоруссии и белорусскому народу, что совершенно не соответствует действительности», - говорится в заявлении.

Экономика,Видео,Роман Протасевич,Александр Лукашенко,МИД,
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