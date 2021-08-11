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Уволен за недочеты: Баку об оскорбившем Жириновского дипломате

Елена Прошина
12 минут назад

МИД Азербайджана заявил, что оскорбивший главу ЛДПР Владимира Жириновского экс-дипломат Исфандияр Вагабзаде уволен из ведомства по причине недочетов в работе еще пять лет назад. Как сообщает РИА Новости, по этой причине министерство не комментирует его высказывания.

Уволен за недочеты: Баку об оскорбившем Жириновского дипломате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что ранее в социальных сетях появился видеоролик, в котором человек, представившийся экс-послом Азербайджана в Белоруссии, Молдавии и Пакистане, выступает с оскорблениями в адрес политика и «русской нации». В своем обращении он использует ругательства, а также слова «свиньи», «осел» и другие.

Сам Жириновский после заявил, что обратится к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с требованием возбудить уголовное дело против дипломата. Он подчеркнул, что слова оскорбительны не только для него, но и для всех граждан России.

МИД Азербайджана отреагировал на оскорбление экс-посла в адрес Жириновского

В ведомстве подчеркнули, что Исфандияра Вагабзаде освободили от должности посла еще в 2016 году, а по этой причине неверно бы было комментировать его взгляды или высказывания.

Экономика,Владимир Жириновский,Ильхам Алиев,ЛДПР,МИД,
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