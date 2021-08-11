Президент Владимир Зеленский утвердил стратегию экономической безопасности Украины до 2025 года, принятую ранее Советом национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщается в среду на сайте офиса главы государства.

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В стратегии отмечено, что "национальные интересы Украины - это устойчивое развитие отечественной экономики, интеграция страны в европейское экономическое пространство и развитие равноправного взаимовыгодного экономического сотрудничества с другими государствами". Помимо этого, подчеркивается, что стратегия учитывает основные вызовы и угрозы в сфере экономической, финансовой, производственной, внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной и макроэкономической безопасности государства.

В сфере безопасности прежде всего речь идет о России. В стратегии утверждается, что "разрушение экономики Украины является сознательным и целенаправленным действием Российской Федерации и одним из методов гибридной войны, поскольку разрушенная экономика приводит к недовольству властью, трудовой миграции, социальному напряжению в обществе и подрывает доверие к власти".