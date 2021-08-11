Россия рекордно нарастила экспорт

За июнь текущего года объем экспорта российских товаров вырос до рекордного показателя в 43,885 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах Центробанка. Это максимальный уровень с 2014 года.

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В июне показатель вырос на 26 процентов по сравнению с маем. При этом максимальный за всю историю объем поставок товаров на внешний рынок наблюдался в декабре 2011 года — 50,248 миллиарда долларов.

«Российский экспорт вырос по причине роста добычи нефти в результате постепенного ослабления ограничений ОПЕК+ и высоких цен на товары (нефть, нефтепродукты, металлы, дерево и полуфабрикатов из него и сельскохозяйственные продукты)», — объяснил РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Ранее в Минэкономразвития заключили, что ВВП России достиг допандемийного уровня. Глава Минэкономразвития Максим Решетников уверен, что восстановительный рост экономики страны продолжится и в августе.