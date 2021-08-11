Росстат зафиксировал нулевую инфляцию за неделю

Инфляция в России за период с 3 по 9 августа 2021 года находилась на нулевом уровне, следует из данных Росстата.

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Неделей ранее в России наблюдалась дефляция в 0,06%.

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С начала года потребительские цены выросли на 4,49%. В годовом выражении инфляция на 9 августа 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,45%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на сметану - на 0,5%, говядину и свинину - на 0,4%, баранину и вермишель - на 0,3%, полукопченую и варено-копченую колбасу, пастеризованное молоко, сливочное масло, пшеничную муку, пшено, печенье, черный чай и соль - на 0,2%, на мороженую рыбу, маргарин, овощные консервы для детского питания, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, гречневую крупу и водку - на 0,1%.

Цены на подсолнечное масло в среднем по России выросли на 0,2%, на сахарный песок - на 0,1%. Куриное мясо подорожало на 0,1%, куриные яйца - подешевели на 0,8%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 2,4%, в том числе на морковь - на 8,8%, помидоры - на 5,1%, огурцы - на 4,9%, картофель - на 4,7%, репчатый лук - на 0,3%, яблоки - на 0,2%.

Мясные консервы для детского питания подешевели на 0,4%, вареная колбаса, сосиски и сардельки - на 0,3%, стерилизованное молоко и сычужные сыры - на 0,2%, шоколадные конфеты, макаронные изделия и рис - на 0,1%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: комбинированные анальгетики - на 0,4%, корвалол - на 0,3%. Цены на поливитамины без минералов отечественные снизились на 0,9%, бромгексин - на 0,4%, метамизол натрия (анальгин отечественный) и аллохол - на 0,3%, валидол и левомеколь - на 0,2%, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: спички - на 0,6%, сухие корма для домашних животных - на 0,4%, хозяйственное мыло - на 0,3%, пеленки для новорожденных, детские подгузники, женские прокладки и туалетная бумага - на 0,1%. Цены на стиральные порошки снизились на 0,4%, на туалетное мыло и зубную пасту - на 0,1%.

Также выросли цены: на электропылесосы - на 1,4%, телевизоры, смартфоны и обрезные доски - на 0,8%, легковые автомобили иностранных марок, отечественные сигареты с фильтром - на 0,3%, носки мужские - на 0,2%, майки, мужские футболки, женские колготки, спортивные костюмы и джинсы для детей - на 0,1%.

Цены на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты снизились на 0,5%, металлочерепицу - на 0,3%, футболки и кроссовки для детей - на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,3%.

Поездки на отдых в Турцию подешевели на 5%, проживание в гостиницах "две звезды" - на 0,6%. Цены на проживание в гостиницах одна, три и пять звезд, в мотелях и хостелах выросли на на 0,1-2,1%.

Проезд в метро подорожал на 0,2%.