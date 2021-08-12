Более 46 млрд рублей выделило правительство на выплаты медикам

Правительство выделило дополнительные 46,3 млрд рублей на специальные социальные выплаты медицинским работникам, которые работают с болеющими коронавирусом пациентами. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Сейчас по всей стране продолжается борьба с коронавирусом. Врачи и медсестры трудятся в непростых условиях, помогают заболевшим в "красных зонах", больницах и поликлиниках. Правительство будет и далее их поддерживать", – заявил Мишустин на заседании Правительства 6 августа, его слова приводит пресс-служба.

Отмечается, что средства поступят из резервного фонда кабмина, они позволят обеспечить выплаты до ноября 2021 года.

Пресс-служба также напомнила, что ранее правительство выделило более 8,3 млрд рублей на оплату увеличенных отпускных медицинским и социальным работникам, которые заботятся о заболевших COVID-19. Их получат все, кому в 2020 году были назначены стимулирующие выплаты.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства призвал их подумать о мерах дополнительной поддержки медработников. По его словам, на всех органах власти, задействованных в борьбе с коронавирусом, лежит особая ответственность.