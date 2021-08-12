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Шойгу запустил реконструкцию БАМа

News.ru
40 минут назад

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Шойгу запустил реконструкцию БАМа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что глава Минобороны заложил символический камень. Ремонт магистрали проведут на участке между станциями Улак и Февральск. Его общая протяжённость составит 340 км. Завершение работ запланировано к концу 2024 года.

Президент России Владимир Путин заявлял о недопустимости переноса сроков завершения работ по модернизации БАМа и Транссибирской магистрали на более поздний период. По его словам, в случае нехватки времени необходимо привлекать к ремонту военных железнодорожников.

Ранее сообщалось, что российские власти решили построить частную ветку БАМа. Этот проект предполагался в качестве дополнения к третьему этапу расширения магистрали. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, данный проект увеличил бы пропускную способность железнодорожных сетей для вывоза угля с якутских месторождений.

Экономика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,
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