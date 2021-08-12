Шойгу запустил реконструкцию БАМа

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу дал старт реконструкции восточной ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что глава Минобороны заложил символический камень. Ремонт магистрали проведут на участке между станциями Улак и Февральск. Его общая протяжённость составит 340 км. Завершение работ запланировано к концу 2024 года.

Президент России Владимир Путин заявлял о недопустимости переноса сроков завершения работ по модернизации БАМа и Транссибирской магистрали на более поздний период. По его словам, в случае нехватки времени необходимо привлекать к ремонту военных железнодорожников.