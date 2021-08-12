Пашинян захотел встретиться с Алиевым для переговоров по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы провести переговоры по Карабаху.

Фото: primeminister.am primeminister.am

Политик добавил, что ждёт конкретных предложений от Минской группы ОБСЕ. В Ереване намерены возобновить работу трёхсторонней комиссии по разблокировке региональных коммуникаций.

Армения готова вести переговорный процесс по урегулированию ситуации в регионе на высоком и высшем уровнях, ждёт конкретных предложений, — заявил Пашинян.

Политик подчеркнул, что Армения является миролюбивой страной и вооружённые силы нужны не для агрессии, а для защиты. Ереван выступает за стабильность в регионе. По его словам, некоторые силы говорят, что реформы в армии якобы нужны для агрессии в отношении соседей, а намерениями Еревана является защита суверенитета и территориальной целостности. Он добавил, что «дальнейшее углубление вражды и враждебности попросту недопустимы».

Ранее армянский политик предложил разместить на границе с Азербайджаном опорные пункты с российскими пограничниками, чтобы работы по делимитации и демаркации границ проходили без риска боевых столкновений. Позже председатель комитет Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников назвал слова Пашиняна «политической игрой». По его словам, премьеру нужно утвердиться на своем посту, поэтому он делает такие заявления.