Минсельхоз допустил продление запрета на экспорт гречки

Запрет на экспорт гречихи может быть продлен и после 31 августа, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в рамках выставки "Всероссийский день поля - 2021".

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"Важно сохранить доступность этой социально значимой продукции и дальше, поэтому мы не исключаем, что ограничения могут быть продлены по итогам уборочной кампании", – сказал он.

При этом, по словам министра, в этом году гречихи будет собрано больше, чем в прошлом году. Посевные площади под культурой были увеличены на 12% до 976 тысяч га.

"Ожидаемый урожай позволит полностью загрузить предприятия переработки и обеспечить население доступной продукцией", - считает Патрушев.