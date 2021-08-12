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Тихановская попросит власти Норвегии усилить давление на режим Лукашенко

Lenta.ru
1 час назад

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла с рабочим визитом в Норвегию по приглашению министра иностранных дел (МИД) страны Ине Мари Эриксен Серейде. Об этом сообщается в Telegram-канале лидера белорусской оппозиции.

Тихановская попросит Норвегию усилить давление на режим Лукашенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе визита политик встретится с главой комитета по иностранным делам парламента Норвегии Анникен Хюитфельдт, государственным секретарем МИД Аудуном Халворсеном, который номинировал Тихановскую на Нобелевскую премию. Главными темами переговоров станут урегулирование политического кризиса в Белоруссии и усиление давления на президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В частности, Тихановская намеревается попросить Норвегию оказать помощь и поддержку репрессированным белорусам и членам их семей, правозащитникам и студентам, желающим эмигрировать в страны Европейского союза.

Кроме того, в рамках поездки оппозиционерка обсудит с исполнительным директором Yara Свеном Торе Холзетером прекращение сотрудничества норвежской компании с ОАО «Беларуськалий», которое считается главным источником доходов «режима Лукашенко».

Ранее стало известно, что США ввели новые санкции против Белоруссии. Ограничения затронули 23 физических и 21 юридическое лицо. В частности, под ограничительные меры попало ОАО «Беларуськалий», которое приносит республике огромную валютную выручку.

18 июля сообщалось, что Тихановская провела в США переговоры с президентом США Джо Байденом, государственным секретарем страны Энтони Блинкеном, советником американского лидера по национальной безопасности Джейком Салливаном и послом Соединенных Штатов в Белоруссии Джули Фишер. На всех встречах были подняты вопросы усиления санкционного давления на режим Лукашенко и помощь США в установлении демократического строя в Белоруссии.

Экономика,Джули Фишер,Светлана Тихановская,Александр Лукашенко,Джозеф Байден,МИД,ЕС,
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