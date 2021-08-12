Таблетки и спреи: какими еще могут быть вакцины от коронавируса

В России начались испытания съедобной вакцины от COVID-19 на основе молочнокислых бактерий. "Рамблер" совместно с профессором вирусологии Александром Чепурновым расскажет вам о неинъекционных вакцинах, их особенностях и проблемах, с которыми сталкиваются специалисты во время их разработки.

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Неинъекционные вакцины это тип вакцин, которые, как следует из названия, вводятся человеку не посредством укола, а через его слизистые. Это могут быть таблетки, спреи или капли. Их проще вводить пациентам, но главное - они способствуют выработке дополнительного иммунитета.

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"На мой взгляд, это оптимальный вариант, потому что формируется дополнительный иммунитет в слизистых человека, которые являются "входными воротами" для большинства инфекций, особенно респираторных. В том числе это касается и коронавируса", - считает Александр Чепурнов.

Проблемой в разработке таких вакцин является отсутствие в данный момент эффективных средств доставки действующих компонентов, которые могли бы преодолевать слизистую человека, сохраняя эффективность препарата.

"На сегодняшний день нет надежных средств доставки. Я работал одно время в университета Энн-Арбора в США, который как раз занимался средствами доставки. Это была специальная эмульсия. Вообще такие средства используются для животных, но они довольно изуверские. Могут, например, абсцесс вызвать. Единственный разрешенный препарат такого рода сейчас - гидроокись алюминия, и он не годится для интраназального применения", - отметил вирусолог.

Какие неинъекционные вакцины разрабатываются сейчас.

О начале испытаний на животных новой съедобной вакцины сообщил ТАСС член-корреспондент РАН Александр Суворов. По его словам, благодаря своему мягкому воздействию препарат подойдет для детей и пожилых пациентов.

"Вакцина прекрасно будет подходить для детей, возрастных людей. То, что она будет безопасной, я не сомневаюсь. Наши данные показывают, что этот пробиотический штамм какое-то время в кишечнике живет и через неделю исчезает, выполнив свою задачу. Воздействие на организм будет мягким. Ожидается, что через полгода можно будет вакцину повторять", - цитирует ТАСС ученого.

Вакцину планируется поставлять в виде капсул или таблеток, включающих в свой состав специальный пробиотик. Результаты тестирования на животных планируется получить к ноябрю.

23 июня 2021 года в эфире You-Tube канала "Соловьев Live" руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил о готовящихся поставках в столицу интерназальной вакцины "Спутник Лайт". Накануне этой вакциной привилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. О желании вакцинироваться назальной вакциной сообщал также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеской.

В ноябре 2020 года о разработке назальной вакцины от коронавируса сообщили также ученые из Бирмингема.

Швейцарская газета Le Matin в феврале 2021 также публиковала материал, рассказывающий о том, что специалисты компании Adwatis разрабатывали спрей, который сможет выступать в роли послеконтактной терапии.

"Спрей можно применять после близкого контакта без маски и 4-5 раз в день. Мы надеемся, что он поможет ограничить риск заражений", - приводит издание слова главы компании Жоржа Буя.

О своей разработке назальной вакцины от COVID-19 заявляли и финны. Информационный портал Yle рассказывал о разработке университетов Хельсинки и Восточной Финляндии, а также компании Rokote Laboratories Finland.