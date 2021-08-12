Оптовая цена бензина Аи-92 на бирже установила новый рекорд, впервые превысив отметку в 58 тыс. рублей за тонну. В ходе торгов она выросла на 0,82% и составила 58,031 тыс. рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
«Стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 0,79%, до 59,436 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,42%, до 51,02 тыс. рублей за тонну», — следует из данных СПбМТСБ.
Цена на сжиженный углеводородный газ прекратила рост, который наблюдался в течение последней недели. Ранее правительство разработали комплекс мер для борьбы с ростом цен на бензин.