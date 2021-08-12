Оптовая цена бензина Аи-92 на бирже установила новый рекорд, впервые превысив отметку в 58 тыс. рублей за тонну. В ходе торгов она выросла на 0,82% и составила 58,031 тыс. рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).