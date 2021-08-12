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На Украине заявили, что Россия шантажирует Европу «Северным потоком — 2»

News.ru
1 час назад

Россия и «Газпром» ведут агрессивную политику на газовом рынке Европы и «шантажируют» страны Евросоюза. Об этом в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил президент Центра глобалистики «Стратегия XXI» Михаил Гончар.

На Украине заявили, что Россия шантажирует Европу «Северным потоком — 2»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, российский газовый концерн вынуждает Европейскую комиссию отказаться от препятствий на пути «Северного потока — 2». Гончар напомнил, что от санкций в отношении трубопровода отказались в США, а Германия заинтересована в проекте.

В США предупредили Европу о расплате за «Северный поток – 2»

Здесь есть некий месседж или, скорее, ультиматум России ЕС — снять любые препятствия для «Северного потока — 2», — сказал президент Центра глобалистики.

Он добавил, что когда «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию, европейский рынок будет насыщен необходимым количеством газа.

Ранее сообщалось, что газопровод «Северный поток — 2», вероятно, позволит Германии обеспечить себя более низкими ценами на газ, однако для остальных стран Евросоюза энергетика и безопасность станут более дорогостоящими. Такое предположение сделала американский обозреватель Юлия-Сабина Джоджа. Она отметила, что сделка по проекту грозит значительными экономическими последствиями и Восточной Европе и всему Евросоюзу.

Экономика,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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