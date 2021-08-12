"Ситуация опережает самые смелые прогнозы" эксперт о наступлении талибов и их перспективах

Говорить о каких-то конкретных сроках падения Кабула пока рано, но скорость наступления движения Талибан (террористическая организация, запрещенная в России) на позиции центральных властей Афганистана превосходит все ожидания экспертов. Об этом "Рамблеру" рассказал директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

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"Судя по всему, возьмут они его быстро, быстрее чем можно было бы предполагать. Такое впечатление, что талибы не успевают брать власть на территориях, оставленных центральным правительством - так быстро те отступают. Ощущение, что никто из власть предержащих, ориентированных на запад, в победу не верит и просто занимается упаковкой чемоданов", - заявил он.

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Эксперт отметил, что ситуацию нельзя сравнить даже с Южным Вьетнамом, из которого США вывели войска войска в 1973-м году, однако правительство там продержалось еще два года.

"Причем держалось довольно уверенно - провело земельную реформу, из-за которой приобрело поддержку местных крестьян. И только тогда уже Северный Вьетнам организует просто мощную военную интервенцию и берет Сайгон", - отметил Пухов.

В качестве другого примера можно взять Афганистан после вывода войск СССР в феврале 1989 года, в котором просоветский режим Мохаммада Наджибуллы держался 3 года после вывода войск СССР и даже пережил распад союза.

"Вторая история это как раз Афганистан, из которого СССР вывел войска в начале 1989 года, но Наджибулла продолжает держать власть, происходит мирный процесс, и даже когда СССР развалился, он еще значительную часть 1992 года, что называется, дергался там. А тут американцы еще формально не до конца вышли, а все уже сыпется, что конечно вызывает очень большое удивление", - заявил Пухов.

Что касается перспектив создания своей системы госуправления талибами, то тут Пухов напомнил, что у движения уже по сути было свое государство, контролировавшее почти всю территорию страны до вторжения войск США в 2001.

"Что касается перспектив талибов, то хочу напомнить, что государство у них уже было, пусть и непризнанное на международном уровне. Они контролировали весь Афганистан за исключением узкой полоски на границе, которую держал Северный альянс. Так что некоторый опыт государственного строительства у них есть. Это государство было специфическое, где-то средневековое, но это было государство", - вспомнил эксперт.

В то же время, он отметил, что значительную часть бюджета Афганистана в период доминирования там США составляли американские дотации, а также поддержка международных организаций. Исчезновение этого источника дохода может спровоцировать рост наркотрафика, который всегда занимал важное место в экономики местных племен.

"Если эти деньги исчезнут, то на оставшиеся суммы будет крайне сложно функционировать даже средневековому государству. Талибы всегда говорили, что они будут бороться с наркотрафиком, они и боролись в свое время и довольно успешно. Но если других средств пополнения бюджета не будет, то не поддадутся ли они на соблазн", - считает Пухов.

А вот перспективы возникновения серьезной волны эмиграции из Афганистана, или агрессии Талибана против соседей Руслан Пухов оценивает как не очень вероятные, впрочем, отмечает он, делать однозначные выводы по этим вопросам пока еще очень рано.

"Определенная миграция после поражения центрального правительств в войне конечно будет, но вряд ли она коснется стран Средней Азии. Речь идет в основном о тех, кто ориентировался в прошедшие 20 лет на запад - госаппарат, армейские чины. Они конечно не в Таджикистан и Узбекистан будут пытаться бежать, а куда-то в западные страны. Что касается перспектив войн Талибана с соседями, то они никогда не предъявляли никаких территориальных претензий. Но тут, конечно, покажет только время", - считает эксперт.