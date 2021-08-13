В США указали на ошибку Байдена в отношении «Северного потока-2»

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что американский президент Джо Байден допустил ошибку в вопросе газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в беседе с «Главкомом», передает РИА Новости.

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По его словам, администрации Байдена при рассмотрении этой проблемы следовало бы учитывать последствия российского рычага, а также способности Москвы влиять на Киев и Европу благодаря газопроводу. Дипломат объяснил, что в Вашингтоне, скорее всего, в первую очередь шли дебаты о влиянии проекта на германо-американские отношения. При этом больше внимания необходимо было уделить именно усилению России, подчеркнул экс-посол.

Помимо этого, Тейлор указал на тот факт, что вряд ли в американской администрации могут быть советники или должные лица с пророссийской ориентацией.