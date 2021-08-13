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В США указали на ошибку Байдена в отношении «Северного потока-2»

Lenta.ru
36 минут назад

Бывший посол США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что американский президент Джо Байден допустил ошибку в вопросе газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в беседе с «Главкомом», передает РИА Новости.

В США указали на ошибку Байдена в отношении «Северного потока-2»
Фото: ANTON VAGANOV / ReutersANTON VAGANOV / Reuters

По его словам, администрации Байдена при рассмотрении этой проблемы следовало бы учитывать последствия российского рычага, а также способности Москвы влиять на Киев и Европу благодаря газопроводу. Дипломат объяснил, что в Вашингтоне, скорее всего, в первую очередь шли дебаты о влиянии проекта на германо-американские отношения. При этом больше внимания необходимо было уделить именно усилению России, подчеркнул экс-посол.

Помимо этого, Тейлор указал на тот факт, что вряд ли в американской администрации могут быть советники или должные лица с пророссийской ориентацией.

Ранее обозреватель и адъюнкт-профессор Джорджтаунского университета Юлия-Сабина Джоджа в статье журналу National Interest предупредила, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» будет иметь дорогостоящие последствия для безопасности и энергетики Европы. Она отметила, что Германия, вероятно, обеспечит себе более низкие цены на газ, однако расплачиваться за это придется другим странам Европейского союза (ЕС), в основном — восточноевропейским.

Экономика,Уильям Тейлор,Джозеф Байден,ЕС,РИА Новости,
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