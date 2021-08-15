Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз»

Два европейских навигационных спутника Galileo запустят российской ракетой-носителем «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане на фоне задержек с европейской ракетой Ariane 6.

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«К двум пускам «Союза» по два аппарата Galileo в каждом добавляется еще один старт двух Galileo в сентябре 2022 года», - сказал собеседник РИА Новости.

В 2017 году был подписан контракт на запуск четырех европейских аппаратов двумя ракетами Ariane 6. Он предусматривал в качестве запасного варианта использование «Союза».

Также подчеркивается, что ракета Ariane 6, которую намечалось использовать для запуска спутников Galileo, полетит не ранее конца следующего года.

Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем.

В июле Россия успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи.