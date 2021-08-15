Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз» вместо Ariane 6

ТК «Звезда»иещё 3
52 минуты назад

Два европейских навигационных спутника Galileo запустят российской ракетой-носителем «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане на фоне задержек с европейской ракетой Ariane 6.

Два спутника Galileo отправят на орбиту ракетой «Союз»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К двум пускам «Союза» по два аппарата Galileo в каждом добавляется еще один старт двух Galileo в сентябре 2022 года», - сказал собеседник РИА Новости.

В 2017 году был подписан контракт на запуск четырех европейских аппаратов двумя ракетами Ariane 6. Он предусматривал в качестве запасного варианта использование «Союза».

Также подчеркивается, что ракета Ariane 6, которую намечалось использовать для запуска спутников Galileo, полетит не ранее конца следующего года.

Galileo - одна из нескольких в мире глобальных навигационных спутниковых систем.

В июле Россия успешно вывела на орбиту 36 британских спутников связи.

Как отмечалось, главное предназначение низкоорбитальных космических аппаратов OneWeb - это обеспечение наземных потребителей высокоскоростным Интернетом напрямую через спутниковую связь.

Экономика,OneWeb,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители