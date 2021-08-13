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"Вопрос украинских интересов": политолог о "прощальной" встрече Меркель и Путина

Елена Прошина
1 час назад

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с Владимиром Путиным скорее всего станет для нее последней на этом посту. Об этом рассказал "Рамблеру" эксперт-международник, аналитик Алексей Мартынов.

"Вопрос украинских интересов": политолог о "прощальной" встрече Меркель и Путина
Фото: ТАССТАСС

"Я думаю что для Меркель это прощальная встреча с Путиным в качестве канцлера. А двусторонняя повестка России и Германии весьма обширна - это и газ и Украина, и многие другие вопросы", - заявил он.

Мартынов добавил, что после визита в Москву Ангела Меркель планирует посетить Киев.

"Очевидно, будут переговоры о сохранении Нормандского формата и Минского процесса", - отметил эксперт.

Меркель приедет к Путину

На повестке будет и обсуждение "Северного потока", а именно перспективы его развития после прекращения давления со стороны США.

"Фактически Германия в среднесрочной перспективе превращается в хаб по перераспределению российских энергоресурсов в Европе. А с другой стороны, тут речь о сокращении транзита через Украину, а мы понимаем, что вопрос украинских интересов тут предпоследний с конца", - добавил он.

Встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина пройдет в Москве 20 августа.

Экономика,Ангела Меркель,Алексей Мартынов,Владимир Путин,
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