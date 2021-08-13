"Вопрос украинских интересов": политолог о "прощальной" встрече Меркель и Путина

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель с Владимиром Путиным скорее всего станет для нее последней на этом посту. Об этом рассказал "Рамблеру" эксперт-международник, аналитик Алексей Мартынов.
"Я думаю что для Меркель это прощальная встреча с Путиным в качестве канцлера. А двусторонняя повестка России и Германии весьма обширна - это и газ и Украина, и многие другие вопросы", - заявил он.
Мартынов добавил, что после визита в Москву Ангела Меркель планирует посетить Киев.
"Очевидно, будут переговоры о сохранении Нормандского формата и Минского процесса", - отметил эксперт.
На повестке будет и обсуждение "Северного потока", а именно перспективы его развития после прекращения давления со стороны США.
"Фактически Германия в среднесрочной перспективе превращается в хаб по перераспределению российских энергоресурсов в Европе. А с другой стороны, тут речь о сокращении транзита через Украину, а мы понимаем, что вопрос украинских интересов тут предпоследний с конца", - добавил он.
Встреча Ангелы Меркель и Владимира Путина пройдет в Москве 20 августа.