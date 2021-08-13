"Вопрос украинских интересов": политолог о "прощальной" встрече Меркель и Путина

"Фактически Германия в среднесрочной перспективе превращается в хаб по перераспределению российских энергоресурсов в Европе. А с другой стороны, тут речь о сокращении транзита через Украину, а мы понимаем, что вопрос украинских интересов тут предпоследний с конца", - добавил он.