Новой «Миссис Россия» стала многодетная мать

Победительницей всероссийского конкурса «Миссис Россия - 2021» стала Анна Филиппова из Кузбасса. Торжественная церемония окончания конкурса состоялась 14 августа в концертном зале «Мир» в Москве, передает ТАСС.

Фото: Instagram Instagram

Перед финалом конкурса Филиппова говорила, что все участницы намерены завоевать победу и приобрести титул «Миссис Россия 2021».

«Я по жизни считаю себя победителем и очень амбициозным человеком. Я, конечно, иду за победой и за лучшей версией себя!» — рассказывала женщина в интервью NewsNN.

В состязании поучаствовали 23 матери со всей России, получившие официальные титулы в своих регионах. Впервые для широкой публики конкурсантки представили национальные костюмы разных стран мира.

Среди участниц конкурса были и многодетные матери: так, у Ирины Папковой из Ейска пятеро детей, у Зари Тлехусех из Адыгеи — четверо, у Лилии Макеевой из Тольятти, Татьяны Рыжковой из Иркутска и победительницы Анны Филипповой из Новокузнецка — по трое детей.

Самой молодой конкурсантке из Ростова-на-Дону Кире Волковой 28 лет, у нее один ребенок. При этом наиболее старшей участнице состязания из Дзержинска Митюшкиной Светлане 68 лет, у нее двое детей и трое внуков.