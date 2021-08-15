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Синоптик пообещал москвичам много солнца и звезд

Мослентаиещё 9
53 минуты назад

В ближайшие дни в Москве ожидается летняя погода, ночью горожане смогут наблюдать звезды, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Вечерняя Москва».

Синоптик пообещал москвичам много солнца и звезд
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам синоптика, дневные показатели тепла превысят многолетние значения на три-четыре градуса. Специалист отметил, что столичный регион находится в зоне влияния противоборства двух барических образований. Это циклон с низким давлением, который идет с запада, и гребень высокого давления, антициклон, который находится восточнее за Уралом.

«По расчетам, победу одержит гребень высокого давления. Отсюда очень комфортные погодные характеристики», — подчеркнул эксперт.

Жителей Москвы и гостей столицы ждет много солнца и звезд, а в среду возможны кратковременные дожди.

Средняя температура 15-18 августа ожидается на уровне 24-27 градусов. По Московской области столбики термометров могут показать до 30 градусов тепла. Ночью в столичном регионе похолодает до 11-14 градусов. Вторая половина недели также ожидается теплой — но до 23-25 градусов.

Ранее Вильфанд отметил, что в 2021 году в Москве будет несколько периодов бабьего лета, а также красивая продолжительная золотая осень, так как почва получила достаточно влаги.

Экономика,Роман Вильфанд,
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