Синоптик пообещал москвичам много солнца и звезд

В ближайшие дни в Москве ожидается летняя погода, ночью горожане смогут наблюдать звезды, пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет «Вечерняя Москва».

По словам синоптика, дневные показатели тепла превысят многолетние значения на три-четыре градуса. Специалист отметил, что столичный регион находится в зоне влияния противоборства двух барических образований. Это циклон с низким давлением, который идет с запада, и гребень высокого давления, антициклон, который находится восточнее за Уралом.

«По расчетам, победу одержит гребень высокого давления. Отсюда очень комфортные погодные характеристики», — подчеркнул эксперт.

Жителей Москвы и гостей столицы ждет много солнца и звезд, а в среду возможны кратковременные дожди.

Средняя температура 15-18 августа ожидается на уровне 24-27 градусов. По Московской области столбики термометров могут показать до 30 градусов тепла. Ночью в столичном регионе похолодает до 11-14 градусов. Вторая половина недели также ожидается теплой — но до 23-25 градусов.