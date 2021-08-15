МЧС приостановило работы на месте крушения Ми-8

Камчатские спасатели были вынуждены приостановить поисковые работы на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильском озере. Причина - резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю ГУ МЧС по Камчатскому краю

«По погодным условиям работы временно приостановлены. Будут возобновлены, если позволит погода», - цитирует сообщение ТАСС.

Раннее с помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета. Машина лежит на глубине 110 метров. У Ми-8 отломан хвост, целостность остального фюзеляжа сохранена. А накануне спасатели извлекли из воды тело еще одного погибшего при крушении. Таким образом, на берег доставлены уже четверо погибших.

Вертолет Ми-8 упал в Курильское озеро на юге Камчатки 12 августа. На его борту находились три члена экипажа и 13 туристов, включая одного ребенка. Восемь человек выжили, двое из них сейчас находятся в реанимационном отделении.