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На Украине заявили, что будут ненавидеть РФ даже за «подаренную» Кубань

News.ruиещё 5
30 минут назад

Депутат Верховной рады Олег Волошин заявил, что часть украинского общества не полюбит Россию, даже если она «подарит» Кубань. В эфире телеканала NewsOne представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отметил, что некоторые украинцы испытывают ненависть к России и боятся примирения двух стран.

Возврат Крыма не поможет: в Раде заявили о ненависти к России
Фото: ТАССТАСС

На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам «вернут» Крым, ещё и Кубань подарят, они всё равно будут её ненавидеть, — считает депутат.

Он добавил, что многие представители политической элиты Украины являются русофобами. Среди них глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдём в ЕС и НАТО, а Россия будет где-то подальше, — подчеркнул Волошин.

Ранее стало известно, что отказ Украины от нейтрального статуса приведёт к прекращению существования страны. Об этом заявила бывший депутат Рады Елена Бондаренко. Она отметила, что после получения статуса члена Североатлантического альянса Украину «порвут по тем швам, по которым сшивали».

Экономика,Дмитрий Кулеба,Вадим Пристайко,Олег Волошин,Елена Бондаренко,Верховная Рада,НАТО,МИД,ЕС,
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