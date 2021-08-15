Талибы взяли под контроль 90% территории Афганистана

Ранее движение "Талибан" захватило крупнейший город в северном Афганистане Мазари-Шариф. До этого боевики завоевали Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул.