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СМИ: "Талибан" контролирует 90% территории Афганистана

Газета.Ruиещё 4
44 минуты назад

"Талибан" контролирует 90% территории Афганистана, кроме столицы Кабула и нескольких провинций поблизости, сообщили в эфире иранcкого государственного телеканала IRIB.

Талибы взяли под контроль 90% территории Афганистана
Фото: ReutersReuters

"Талибан контролирует 90% территории Афганистана Талибы вошли в Мазари-Шариф и захватили тюрьму, только Кабул и соседние провинции находятся под контролем правительства Афганистана", - рассказал корреспондент телеканала.

Ранее движение "Талибан" захватило крупнейший город в северном Афганистане Мазари-Шариф. До этого боевики завоевали Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул.

Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

СМИ сообщают, что руководство американского посольства в Кабуле поручило сотрудникам дипведомства уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки "Талибана".

Экономика,Талибан,
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