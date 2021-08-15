Талибы взяли под контроль 90% территории Афганистана

"Талибан" контролирует 90% территории Афганистана, кроме столицы Кабула и нескольких провинций поблизости, сообщили в эфире иранcкого государственного телеканала IRIB.
"Талибан контролирует 90% территории Афганистана Талибы вошли в Мазари-Шариф и захватили тюрьму, только Кабул и соседние провинции находятся под контролем правительства Афганистана", - рассказал корреспондент телеканала.
Ранее движение "Талибан" захватило крупнейший город в северном Афганистане Мазари-Шариф. До этого боевики завоевали Герат и Кандагар, второй и третий по величине города страны. Сейчас они контролируют 18 из 34 провинций Афганистана, а правительство контролирует небольшую часть провинций в центре и на востоке, а также Кабул.
Эскалация конфликта правительственных сил и боевиков движения происходит на фоне вывода из Афганистана военного контингента США. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.
СМИ сообщают, что руководство американского посольства в Кабуле поручило сотрудникам дипведомства уничтожить конфиденциальные материалы из-за опасений, что они перейдут в руки "Талибана".