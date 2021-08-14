Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В шведской прессе поблагодарили Горбачева за крах СССР

News.ru
1 час назад

Решения Михаила Горбачёва больше всего повлияли на распад СССР, за что он достоин благодарности. Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

В Швеции поблагодарили Горбачева за крах СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авторы публикации отмечают, что реформы президента Советского Союза повлияли на крах страны как в экономическом. так и в военном планах. В краткосрочной перспективе действия Горбачёва были провальными, но оказались «благословением для мира».

Также в публикации говорится, что бывший президент СССР и генсек ЦК КПСС по праву был удостоен Нобелевской премии мира в 1990 году.

Кроме этого, авторы статьи говорят, что помимо внутренних причин, есть версия о внешних факторах распада СССР. Ее сторонники полагают, будто гонка вооружений под руководством президента США Рональда Рейгана ослабила восточный блок экономически.

Ранее Михаил Горбачёв заявил, что референдум по вопросу о сохранении Советского Союза «был необходимым и справедливым», а распад СССР стал нарушением «воли всего народа».

До этого лидер крупнейшего объединения Съезда народных депутатов СССР — группы «Союз» — Виктор Алкснис высказал мнение, согласно которому именно поведение первого президента СССР Михаила Горбачёва стало причиной распада государства.

Экономика,Виктор Алкснис,Рональд Рейган,Михаил Горбачев,КПСС,
340
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители