В Швеции поблагодарили Горбачева за крах СССР

Решения Михаила Горбачёва больше всего повлияли на распад СССР, за что он достоин благодарности. Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

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Авторы публикации отмечают, что реформы президента Советского Союза повлияли на крах страны как в экономическом. так и в военном планах. В краткосрочной перспективе действия Горбачёва были провальными, но оказались «благословением для мира».

Также в публикации говорится, что бывший президент СССР и генсек ЦК КПСС по праву был удостоен Нобелевской премии мира в 1990 году.

Кроме этого, авторы статьи говорят, что помимо внутренних причин, есть версия о внешних факторах распада СССР. Ее сторонники полагают, будто гонка вооружений под руководством президента США Рональда Рейгана ослабила восточный блок экономически.

Ранее Михаил Горбачёв заявил, что референдум по вопросу о сохранении Советского Союза «был необходимым и справедливым», а распад СССР стал нарушением «воли всего народа».