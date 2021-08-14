Украинский военный перешел на сторону ДНР и передал секретные документы

«В настоящее время нашими спецслужбами устанавливается причастность Виталия (украинский силовик, перешедший на сторону ДНР – ред.) к преступлением против народных республик, что позволит принять дальнейшее решение по его судьбе. В случае отсутствия фактов таковых преступления, он будет отпущен на свободу и сможет продолжить проживание в ДНР», – цитирует РИА «Новости» Басурина.