Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Перешедший на сторону ДНР украинский военный передал служебные документы

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Перешедший на сторону самопровозглашенной Донецкой народной республики украинский силовик передал служебные документы своего подразделения, заявил заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Украинский военный перешел на сторону ДНР и передал секретные документы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время нашими спецслужбами устанавливается причастность Виталия (украинский силовик, перешедший на сторону ДНР – ред.) к преступлением против народных республик, что позволит принять дальнейшее решение по его судьбе. В случае отсутствия фактов таковых преступления, он будет отпущен на свободу и сможет продолжить проживание в ДНР», – цитирует РИА «Новости» Басурина.

По его словам, украинский силовик передал ряд служебных документов с различными грифами секретности, «раскрывающие организационно-штатную структуру подразделений, боевой и численный состав, а также персональные данные военнослужащих, и доказывающие их участие в преступлениях против народа Донбасса».

«Документы в настоящее время изучаются нашими специалистами. Данный факт будет также учтен при принятии решения об освобождения Виталия из-под стражи», – добавил Басурин.

Зеленский назначил новых командующих в ВСУ

Ранее в ДНР сообщили, что на сторону республики перешел украинский военнослужащий.

В феврале рядовой ВСУ перешел на сторону ДНР, чтобы избежать насилия и поборов в своей воинской части, сообщали в республике.

Экономика,Эдуард Басурин,РИА Новости,
247
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители