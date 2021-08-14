На Украине приготовились к "неприятному сюрпризу" во время визита Меркель

Украинский депутат Андрей Николаенко утверждает, что в ходе визита в Киев канцлер Германии Ангела Меркель, кроме всего прочего, будет вынуждена вмешаться в конфликт между президентом Украины Владимиром Зеленским и киевским мэром Виталием Кличко. Такое заявление он сделал в эфире телеканала "Украина 24".

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"Однозначно знаю, что немецкая сторона будет ставить вопрос Кличко", — сказал Николаенко, ссылаясь на неназванные источники.

По его словам, это будет "неприятный сюрприз" для украинской стороны.

Парламентарий считает, что заинтересованность во внутриполитических делах Киева со стороны Меркель будет означать, что обостренные отношения между Зеленским и Кличко рассматриваются Западом как политическое преследование, а не как экономическое обстоятельство.

Как отметил Николаенко, обсуждение данной темы на встрече украинского лидера и канцлера ФРГ будет сигналом, что происходящее с Кличко необходимо прекратить.

20 августа Меркель приедет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.