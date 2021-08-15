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Врач предрек РФ новые штаммы, которые приведут к всплеску COVID

Ura.Ruиещё 1
27 минут назад

Осенью могут появиться новые мутации коронавируса, которые к весне 2022 года приведут к очередному всплеску заболеваемости в России. Такой прогноз дал врач-инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков.

Врач назвал сроки появления новой мутации COVID-19
Фото: URA.RUURA.RU

«Основные мутации коронавируса происходят осенью. После появления новой мутации, для того, чтобы она „подняла голову“ и вызвала всплеск заболеваемости, должно пройти время. После мутации это где-то 4-5 месяцев», — сказал Евгений Тимаков в эфире радио Sputnik.

По его словам, ближайший всплеск заболеваемости произойдет в России в сентябре, после чего ситуация стабилизируется. Весной же развитие определит распространение нового штамма, отмечает специалист.

Подъем заболеваемости в России был зафиксирован в июне. Специалисты связывают его с циркуляцией так называемого штамма «дельта», который получил распространение в Индии, передает «Утро.ру». В августе в Нью-Йорке обнаружили новый и более смертельный штамм «йота». Однако, по оценкам центра «Вектор» в РФ нет предпосылок для его распространения.

Экономика,Евгений Тимаков,Ytro.ru,ИА Sputnik,
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