В США поразились темпам роста экономики России

Российская экономика демонстрирует самые высокие с 2000 года темпы роста после отмены ограничений, которые были связаны с пандемией коронавируса. Об этом пишет Bloomderg.

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Отмечается, что ВВП России во втором квартале увеличился на 10,3%, также намного выросли объёмы розничной торговли, количество пассажирских перевозок и объёмы обрабатывающего производства, говорится в статье.

Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось, — поразился экономист Скотт Джонсон.

Ранее сообщалось, что валовый внутренний продукт России во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года и на 1,7% — к соответствующему периоду 2019 года.