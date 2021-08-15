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В США поразились темпам роста экономики России

News.ruиещё 5
52 минуты назад

Российская экономика демонстрирует самые высокие с 2000 года темпы роста после отмены ограничений, которые были связаны с пандемией коронавируса. Об этом пишет Bloomderg.

В США поразились темпам роста экономики России
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что ВВП России во втором квартале увеличился на 10,3%, также намного выросли объёмы розничной торговли, количество пассажирских перевозок и объёмы обрабатывающего производства, говорится в статье.

Экономика России вернулась к прежним показателям гораздо быстрее, чем ожидалось, — поразился экономист Скотт Джонсон.

Ранее сообщалось, что валовый внутренний продукт России во втором квартале 2021 года вырос на 10,3% к аналогичному периоду прошлого года и на 1,7% — к соответствующему периоду 2019 года.

Россия обогнала США по росту экономики

Отмечалось, что рост ВВП более чем на 10% во втором квартале был ожидаем, поскольку наиболее сильный спад российской экономики в прошлом году произошёл именно в этот период. По данным Росстата, в первом квартале 2020 года ВВП вырос на 1,4% в годовом выражении, во втором квартале спад составил 7,8%, а в третьем и четвёртом кварталах снижение замедлилось до 3,5% и 1,8% соответственно.

Экономика,
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