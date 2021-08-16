Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Эксперт сказал, что может ударить по рублю в августе

Лера Букина
1 час назад

Благодаря резкому повышению ставки ЦБ на рынке наблюдается рост спекулятивного интереса к российской валюте. Как указывает Центробанк, «резкое сворачивание указанных позиций» может стать драйвером локального ослабления рубля. В августе и в будущем это может стать фактором резких движений на рынке, заявил агентству «Прайм» аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

Эксперт сказал, что может ударить по рублю в августе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рубль является достаточно волатильной валютой, указал эксперт. Вместе с тем, по его словам, он зависит от экспорта энергоресурстов. Банк России пытается сгладить колебания котировок, а не обеспечить максимально крепкую национальную валюту, отметил Миронюк.

«Закупка валюты на внутреннем рынке Центробанком и Минфином в рамках бюджетного правила не давит на рубль. Это уже учтено в ценах. Другое дело, что без влияния этого фактора рубль мог бы значительно укрепиться, но законодательных нововведений или отмены данного механизма не планируется», - заявил специалист.

По его мнению, российская валюта будет и дальше оставаться относительно недооцененной по паритету покупательной способности (ППС).

Банковский аналитик назвал нестандартную валюту для хранения сбережений

Аналитик прогнозирует, что до конца августа позиция рубля не изменится. Он указал на рост «аппетита к риску». Обновление ведущими индексами исторических максимумов – сигнал об этом, подчеркнул Миронюк. Эксперт также отметил, что на рынке остается благоприятный фон для укрепления национальной валюты, в частности, геополитический.

«Возможно тестирование сильного уровня поддержки 72,5 рубля за доллар», — указал Миронюк.

Как заявил начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко, нынешний период является подходящим временем для покупки валюты перед отпуском.

Он отметил, что доллар торгуется рядом с минимумами с конца июня текущего года, а евро – рядом с минимумами с начала июля.

Экономика,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители