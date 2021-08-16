Эксперт сказал, что может ударить по рублю в августе

Благодаря резкому повышению ставки ЦБ на рынке наблюдается рост спекулятивного интереса к российской валюте. Как указывает Центробанк, «резкое сворачивание указанных позиций» может стать драйвером локального ослабления рубля. В августе и в будущем это может стать фактором резких движений на рынке, заявил агентству «Прайм» аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.

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Рубль является достаточно волатильной валютой, указал эксперт. Вместе с тем, по его словам, он зависит от экспорта энергоресурстов. Банк России пытается сгладить колебания котировок, а не обеспечить максимально крепкую национальную валюту, отметил Миронюк.

«Закупка валюты на внутреннем рынке Центробанком и Минфином в рамках бюджетного правила не давит на рубль. Это уже учтено в ценах. Другое дело, что без влияния этого фактора рубль мог бы значительно укрепиться, но законодательных нововведений или отмены данного механизма не планируется», - заявил специалист.

По его мнению, российская валюта будет и дальше оставаться относительно недооцененной по паритету покупательной способности (ППС).

Аналитик прогнозирует, что до конца августа позиция рубля не изменится. Он указал на рост «аппетита к риску». Обновление ведущими индексами исторических максимумов – сигнал об этом, подчеркнул Миронюк. Эксперт также отметил, что на рынке остается благоприятный фон для укрепления национальной валюты, в частности, геополитический.

«Возможно тестирование сильного уровня поддержки 72,5 рубля за доллар», — указал Миронюк.

Как заявил начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко, нынешний период является подходящим временем для покупки валюты перед отпуском.