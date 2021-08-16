«Черный» август: с чем уже столкнулась Россия

Нынешний август уже можно назвать «черным» из-за рекордной смертности от коронавируса, рекордной площади природных пожаров, рекордных осадков и затопления населенных пунктов на юге страны, а также рекордных темпов подорожания ключевых продуктов питания и строительных материалов ко второй неделе месяца, сообщает «Независимая газета».

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Также издание пишет о заметном сокращении покупательной способности рубля.

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Природные пожары бушуют во множестве регионов России, а не только на востоке страны. И площадь их явно превышает прошлогоднюю. Согласно данным Авиалесохраны, тушение осуществляется в районах 174 лесных пожаров с общей площадью, пройденной огнем, в 1,5 млн га. Под удар попал не только лес, но жилье местных жителей.

Эвакуируют население на черноморском побережье России в связи с угрозой наводнений. Как отмечается, подтоплены территории в Новороссийске, Анапе, Ейском и Славянском районах. Электричества лишились более 29 тысяч человек.

Кроме того, на второй неделе августа коронавирусный штаб начал информировать о ежесуточной смертности выше 800 человек.

А вот рост цен в августе, по официальным сводкам, в среднем остановился. В прошлую среду Росстат объявил, что цены на все товары и услуги в стране с начала месяца практически не меняются. Минсельхоз, в свою очередь, сообщил о грядущем снижении цен на овощи из так называемого борщевого набора.

«За последний месяц оптовые цены на продукты «борщевого набора» значительно снизились. Ряд категорий в настоящий момент уже дешевле, чем год назад, – например, морковь и капуста. По мере роста объемов отечественных овощей на рынке их стоимость будет снижаться и дальше», – заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.