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Китай заподозрили в желании захватить российскую рыбу

Lenta.ru
30 минут назад

За отказом Китая закупать российскую рыбу якобы из-за обнаружения на ее упаковке коронавируса могут стоять другие мотивы. К такому выводу пришли эксперты британского некоммерческого финансового аналитического центра Planet Tracker, на доклад которых обратило внимание РБК.

Китай заподозрили в желании захватить российскую рыбу
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Британские специалисты заподозрили, что, провоцируя рыбный кризис в России, Пекин намерен добиться права самому добывать ее в российских территориальных водах. Китайские власти понимают, что доходы от вылова минтая выше, чем от просто переработки.

В организации напомнили, что подобным образом Китай уже поступил в Латинской Америке. Его флот начал вылавливать кальмаров напрямую, хотя раньше он только импортировал их.

Если это предположение верно, то давление уже начало давать плоды. К августу 2021 года на Дальнем Востоке добыто 1,24 миллиона тонн минтая, что на 16 процентов меньше, чем годом ранее за тот же период. При этом минтай — самая важная для российской отрасли рыба. В этом году на нее приходится 55 процентов всего улова. Вместе с тем, Китай ранее был основным покупателем минтая — на экспорт туда приходилось около 60 процентов.

Закупки Китай ведет не только для своих нужд. Переработанное филе этой рыбы закупают в Евросоюзе и США, причем для первого это основной вид импортных морепродуктов.

В нынешней ситуации Китай допускает к себе только рефконтейнеры с минтаем, идущие через Владивосток, Петропавловск-Камчатский или южнокорейский Пусан. Проблема в том, что ожидание в очереди на выгрузку рефконтейнеров в китайских портах растягивается на пару месяцев. Порты для транспортно-рефрижераторных судов по-прежнему закрыты.

Ранее сообщалось, что в текущем и следующем годах Минобороны, Министерство внутренних дел (МВД) и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) закупят 53,3 тысячи тонн минтая, чтобы хоть как-то компенсировать потери от закрытого китайского рынка и освободить склады под другую рыбу.

Экономика,ФСИН,Министерство обороны,МВД,ЕС,
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