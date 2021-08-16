Китай заподозрили в желании захватить российскую рыбу

За отказом Китая закупать российскую рыбу якобы из-за обнаружения на ее упаковке коронавируса могут стоять другие мотивы. К такому выводу пришли эксперты британского некоммерческого финансового аналитического центра Planet Tracker, на доклад которых обратило внимание РБК.

Британские специалисты заподозрили, что, провоцируя рыбный кризис в России, Пекин намерен добиться права самому добывать ее в российских территориальных водах. Китайские власти понимают, что доходы от вылова минтая выше, чем от просто переработки.

В организации напомнили, что подобным образом Китай уже поступил в Латинской Америке. Его флот начал вылавливать кальмаров напрямую, хотя раньше он только импортировал их.

Если это предположение верно, то давление уже начало давать плоды. К августу 2021 года на Дальнем Востоке добыто 1,24 миллиона тонн минтая, что на 16 процентов меньше, чем годом ранее за тот же период. При этом минтай — самая важная для российской отрасли рыба. В этом году на нее приходится 55 процентов всего улова. Вместе с тем, Китай ранее был основным покупателем минтая — на экспорт туда приходилось около 60 процентов.

Закупки Китай ведет не только для своих нужд. Переработанное филе этой рыбы закупают в Евросоюзе и США, причем для первого это основной вид импортных морепродуктов.