Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки фактически «бросила» свою работу в Белом доме прямо во время кризиса в Афганистане, считает телеканал Fox News.

Журналисты пришли к такому выводу после того, как попытались задать Псаки вопрос относительно текущей ситуации в Кабуле. Вместо развернутого письма пресс-секретаря они получили автоматический ответ, в котором говорилось, что она будет отсутствовать с 15 по 22 августа.

Новости о возможном отпуске Псаки появляются на фоне критических высказываний в адрес президента США Джо Байдена. Его обвиняют в отсутствии какой-либо реакции на происходящее в исламской республике. По данным телеканала, политик не стал возвращаться из отпуска даже после сообщений о взятии Кабула боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).