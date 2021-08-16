США и Германия ведут дипломатический торг о положении «Северного потока-2». Главным призом является украинская газотранспортная система (ГТС), сообщает «Московский комсомолец».

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон не исключил реализации сценария, при котором «Газпром» полностью прекратит транзит энергоресурсов в государства Старого Света после 2024 года.

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Как пишет издание, Украина с помощью поддержки Вашингтона пытается отвоевать дополнительные гарантии сохранения маржи за транспортировку российского топлива. И, как отмечается, Киеву удается это делать. Россия будет вынуждена заключить новый транзитный договор о поставках сырья через Украину, сообщает «МК».

Сегодня длина газопроводов Незалежной составляет более 37 тысяч км. На внутренние распределительные сети приходится более 245 тысяч км. магистрали.

Издание сообщает, что на границе с Россией украинская ГТС может принимать около 290 млрд кубометров газа каждый год, направляя другим государствам приблизительно 180 млрд кубов. Однако «МК» пишет, что по факту через трубы Незалежной прокачивается меньший объем топлива.

Также подчеркивается, что в 2020 году до 83% дохода украинского газового оператора от основной деятельности страна получила от международных операций и только 17% заработка - от внутренних потребителей.

Соглашение о транспортировке российского «голубого топлива» по территории Украины в Европу будет действовать до конца 2024 года без каких-либо изменений, полагает ведущий эксперт Финансового университета Правительства РФ Игорь Юшков.

«Нарушать нынешние условия поставок газа не в интересах России — любой конфликт будет использован против нашей страны», — указал он.

Для Киева было бы гораздо целесообразнее

пустить свои газотранспортные трубы на металлолом, считает Юшков.

«Построить новую трубопроводную систему окажется гораздо дешевле, нежели привлекать средства на ремонт давно превратившегося в рухлядь энергетического хозяйства», — заключил специалист.