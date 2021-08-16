Как американцы взорвали мировые экономики

В начале 1934 года президент Франклин Рузвельт ратифицировал Золотой резервный акт – он установил стоимость тройской унции золота (31,1 грамма) на уровне 35 долларов. Такое соотношение заложили в Бреттон-Вудские соглашения. Так, в то время оформлялась глобальная финансовая гегемония доллара, напоминает газета "Взгляд".

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Один из ключевых сигналов для стремительного роста мировой экономики после Второй мировой - соглашение, которое было подписано по итогам валютно-финансовой конференции Объединенных наций в американском городе Бреттон-Вудсе в июле 1944 года. У представителей 44 стран под председательством министра финансов США Генри Моргентау была задача разработать принципы в финансовой сфере, которые помогли бы избежать возникновения очередного кризиса масштаба Великой депрессии. Со временем инвесторы стали активно перекладывать деньги в доллар и направлять в США хранившееся в британских банках золото. Америка воспользовалась ситуацией.

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Период, который последовал за появлением Бреттон-Вудской системы, стал периодом «славного тридцатилетия». Тогда был зафиксирован экономический рост во всем мире, который продолжался вплоть до конца 1960-х годов.

Условный переломный момент, за которым последовал затяжной экономический кризис 1970-х годов, - решение Ричарда Никсона временно запретить конвертировать доллар в золото по официальному курсу для центральных банков. Оно было принято в августе 1971 года. Через четыре месяца «американец» был девальвирован к золоту до 38 долларов за унцию, а в начале 1973 года был закреплен курс 43,3 доллара. В этом же году ФРС и связанные с ней центральные банки должны были принять факт окончательного поражения в борьбе за сдерживание растущей волны спекуляций против системы фиксированных валютных курсов.

Кризис, который был вызван распадом Бреттон-Вудской системы, получилось побороть лишь в 1980-х годах благодаря комплексу мер жесткой монетарной политики.

Доля занятости в сервисном секторе с низкими показателями производительности труда растет, а в промышленности все время повышается дефицит инвестиций. Так, существенное обогащение финансистов и нарастающее проникновение финансовых схем в реальный сектор экономики выглядят как отложенные последствия распада Бреттон-Вудской системы.