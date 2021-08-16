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Россия установила рабочий контакт с «Талибаном»

News.ru
1 час назад

Министерство иностранных дел России установило рабочий контакт с представителями движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России), которые захватили власть в Афганистане. Об этом сообщил МИД на официальном сайте.

Обстановка в Кабуле и в Афганистане в целом стабилизируется. Посольство России в Кабуле продолжает функционировать в штатном режиме. Установлены рабочие контакты с представителями новых властей в целях обеспечения безопасности российского загранучреждения, — указано на сайте министерства.

Движение «Талибан» взяло под контроль всю территорию Афганистана и столицу Кабул. Официальный представитель талибов Мохаммад Наим заявил об окончании войны в стране и гарантировал неприкосновенность всем иностранцам и дипломатическим миссиям в стране.

Эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович считает, что после прихода к власти боевиков в Афганистане и в других странах Центральной Азии могут укрепиться представители других террористических организаций.

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Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов назвал талибов гораздо более договороспособными, чем правительство в Кабуле.

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