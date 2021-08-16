Статус не помог:  эксперт предостерег Украину от повторения судьбы Афганистана

"Стоит помнить, что Афганистан, не будучи членом НАТО, имел очень высокий статус государства, которое ассоциировалось с альянсом. Это был именно тот статус, к которому сейчас стремится Украина. И тут конечно видно, какой статус США придали Афганистану, и чем это закончилось", - подчеркнул он.