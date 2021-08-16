Статус не помог:  эксперт предостерег Украину от повторения судьбы Афганистана

Украина должна обратить внимание на то, что высокий статус Афганистана среди партнеров НАТО не спас правительство страны от полного разгрома со стороны движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом "Рамблеру" заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Г.В.Плеханова Андрей Кошкин.
"Стоит помнить, что Афганистан, не будучи членом НАТО, имел очень высокий статус государства, которое ассоциировалось с альянсом. Это был именно тот статус, к которому сейчас стремится Украина. И тут конечно видно, какой статус США придали Афганистану, и чем это закончилось", - подчеркнул он.
Эксперт отметил, что трагические события в Афганистане разворачиваются на фоне отпуска ключевых спикеров Белого дома.
"Джейн Псаки сейчас в отпуске, Байден не выступает, не обращается к нации, хотя республиканцы настаивают на этом. То есть ощущение, что руководство США классифицировать ситуацию откровенно не решается", - подчеркнул Кошкин.
Кошкин отметил, что многие страны-участники миссии НАТО в Афганистане остались очень разочарованы событиями, развернувшимися в последние несколько недель.
"И сейчас уже в Англии задаются вопросом: "ради чего 457 наших военнослужащих отдали жизнь, если сейчас так быстро США и афганское правительство сдало все позиции"
15 августа бойцы группировки Талибан заняли президентский дворец в Кабуле, фактически полностью захватив власть в стране. Президент Ашраф Гани Ахмадзай со свитой бежал из страны в Оман.