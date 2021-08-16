Броневики, винтовки, гаубицы и самолеты: что армия США "подарила" талибам

За 20 лет США поставили в Афганистан огромное количество оружия и военной техники, после вывода войск НАТО и падения поддерживаемого Америкой правительства, все это оружие попало в руки бойцов запрещенной в РФ террористической группировки Талибан. Какие именно образцы вооружения достались талибам и как они смогут повысить эффективность их вооруженных сил - попробовал разобраться "Рамблер" совместно с военным экспертом, одним из авторов книги ЦАСТ "В ожидании бури: Южный Кавказ" Юрием Ляминым.

Какие виды техники составляли основную часть поставок США в Афганистан?

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Эксперт отмечает, что США в основном снабжали афганские войска легкой техникой и вооружениями предназначенными для противопартизанских операций. То есть им не поставлялись танки, ЗРК, ПТРК, новые истребители и т.п.

"Поэтому хотя талибы к примеру и захватили небольшое количество танков, но речь идет о старых Т-54 и Т-62, которые должно быть получила еще старая афганская армия от СССР", - отмечает Лямин.

Соответственно основную массу трофеев талибов среди военной бронетехники составляют различные бронеавтомобили, бронемашины с повышенной противоминной защитой и БТР, такие как HMMWV, M1117 ASV, M1224 MaxxPro и т.д., а также огромное количество различной небронированной автомобильной техники в т.ч. с установленными на них пулеметами.

"Так как наиболее массовыми были поставки именно бронированных HMMWV ("Хамви"), то именно последние чаще всего мелькали и среди трофеев. Там только по видео и фотосвидетельствам речь шла о как минимум нескольких сотнях захваченных "Хамви", но по всей видимости с учетом полного распада правительственной армии, там талибам достались тысячи подобных бронеавтомобилей", - добавил Лямин.

Стрелковое оружие

Что касается стрелкового и легкого пехотного оружия, то, как отмечает эксперт, на территории Афганистана было представлено большое количество как советских, так и американских моделей вооружения. Основным вооружением афганской армии и полиции были автоматы M16, M4, АК и их различные модификации, пулеметы M240, M249, РПК, крупнокалиберные пулеметы M2 Browning, ДШК, зенитные установки ЗПУ-1и ЗУ-23, гранатометы РПГ-7 и другие.

"Особенно среди местной полиции и проправительственных ополчений было еще много различных моделей стрелкового оружия, которые остались от предыдущих войн или были приобретены небольшими партиями. Понятно, что большая часть всего этого сейчас досталась талибам, вместе с различными приборами ночного видения, средствами связи и так далее", - добавляет Лямин.

Артиллерия и авиация

Если говорить о более тяжелых образцах вооружения, то из артиллерии наиболее активно афганские военные использовали 122-мм гаубицы Д-30 и различные минометы от 60-мм до 120-мм, так что они и среди трофеев чаще всего мелькали, хотя среди трофеев есть и 122-мм РСЗО "Град".

Что касается авиации, то тут Юрий Лямин ссылается на официальные данные, согласно которым, к середине лета в Афганистане было в рабочем состоянии 23 штурмовика A-29 Super Tucano, 10 легких ударных самолета AC-208 Combat Caravan, 23 обычных C-208 Caravan, 3 военно-транспортных самолета C-130, 32 вертолета Ми-17, 43 легких ударных вертолета MD-530F и 33 вертолета UH-60A Black Hawk, а также оставались единичные ударные вертолеты Ми-35 (Ми-24В).

"Опять же американцы не поставляли Афганистану современные боевые истребители и т.д. Основной упор делался на поставках многоцелевых вертолетов и легких ударных вертолетов и самолетов для противопартизанских операций. Вот сколько из этого парка в итоге в рабочем состоянии досталось талибам пока не очень понятно, так как некоторые машины были потеряны\повреждены в последних боях, как минимум несколько улетело за границу. Но в целом там талибам могли достаться десятки работоспособных самолетов и вертолетов и первые из них уже появляются на кадрах из Афганистана.Впрочем, на днях 40 бортов покинуло территорию страны" , - отмечает эксперт.

Он также считает, что довольно большое количество подготовленных США пилотов может согласиться работать на талибов, как это уже было в 90-х, когда на их сторону перешли многие летчики, прошедшие обучение с помощью СССР. В то же время, кадровый голод будет мешать качественному обслуживанию сложной техники и парк ее со временем неизбежно будет редеть.

"А вот инфраструктура и технические специалисты - это было больное место афганской армии, так как большая часть военной техники и особенно в авиации обслуживалась и ремонтировалась иностранными контрактниками или вообще за границей. И если различную относительно простую легкую бронетехнику, автомобили и стрелковое оружие талибы еще долго смогут использовать, пусть количество тех же машин будет постепенно сокращаться, то с авиацией могут достаточно скоро насnупить большие проблемы", - добавил он

В общем эксперт приходит к мнению, что захваченные трофеи сильно увеличат военный потенциал талибов, но в первую очередь в борьбе с возможными вспышками сопротивления их власти в самом Афганистане. В первую очередь, из-за заточенности этих вооружений на антипартизанскую войну.