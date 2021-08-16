Британских энергетиков уличили в обмане

Британские власти уличили энергетические компании в обмане, обнаружив, что их маркетинговые стратегии выдают неэкологичный продукт за полностью возобновляемое электричество. Правительство разрабатывает новые меры для регулирования этого рынка, пишет BBC News.

Девять миллионов британских домохозяйств в настоящее время перешли на чистые или зеленые тарифы. Однако некоторые энергетические компании обвиняют своих конкурентов в мошенничестве и использовании маркетинговых уловок, чтобы выдать грязную электроэнергию из ископаемого топлива за экологичную.

Видео дня

Министерство предпринимательства, инноваций и ремесел Великобритании рассматривает вопрос о том, следует ли обязать поставщиков давать более четкую информацию об используемых источниках энергии и о том, где и когда электричество было произведено.

Также власти обдумывают решение о регулировании посредников на энергетическом рынке, таких как веб-сайты, специализирующиеся на сравнительном анализе цен и сервисы «автоматического переключения» (auto-switching services), которые пока не подчиняются правилам розничного рынка. Аналитические сайты предлагают потребителю сравнить цены и тарифы разных компаний, чтобы выбрать наиболее выгодный. Услуги автопереключения позволяют передать весь контроль над выбором и оплатой электричества сервису. Система проводит ежемесячные проверки, подтверждая, что ваш тариф самый экономный.

«Я хочу, чтобы люди знали, что, покупая зеленый тариф, они инвестируют в компании, которые в свою очередь осознанно инвестируют в возобновляемые источники энергии», — заявила министр по делам предпринимательства, энергетики и экологически чистого развития Анн-Мари Тревельян.

Она добавила, что новые меры позволяют обеспечить максимальную прозрачность деятельности компаний, и каждая семья в Великобритании сможет быть уверена, что вносит свой вклад в борьбу с изменением климата.

Поставщики электроэнергии спекулируют на зеленых тарифах, смешивая возобновляемую энергию с продуктом ископаемого топлива. Производители экологически чистого электричества имеют право торговать сертификатами, выданными при генерации энергии регулирующим органом, отдельно от электроэнергии. Поэтому поставщики могут купить такой документ без необходимости приобретать вместе с ним чистую энергию. Обладая сертификатом, компании зачастую рекламируют свои тарифы как экологически чистые, однако на деле поставляют клиенту не полностью чистую энергию, смешивая ее с грязной.

Каждый сертификат стоит компании всего 1-2 фунта (1,39 или 2,77 доллара соответственно) на клиента в год, что дает ей возможность продавать зеленые тарифы по доступной цене.