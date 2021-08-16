Противоречит ВТО: решение США о статусе экономики России может быть оспорено

Возможное признание Минторгом США российской экономики не соответствующей рыночному статусу будет противоречить обязательствам США в ВТО и может быть оспорено. Такое мнение высказал экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, главный переговорщик по присоединению РФ к ВТО, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

Фото: Reuters Reuters

«Если Минторг США интерпретирует имеющуюся у него информацию о нашей экономике не в нашу пользу и примет решение о ее нерыночном статусе... такое решение очевидно будет противоречить обязательствам США в ВТО и может быть оспорено в Женеве», - сказал он РИА «Новости».

Медведков отметил, что решение о статусе российской экономики подготавливается экспертами американского Минторга и утверждается одним из руководителей ведомства, поэтому России не приходится рассчитывать на беспристрастность.

По словам эксперта, при желании нерыночной можно признать экономику любой страны, потому что почти в каждом государстве есть сектора, которые не работают на основе рыночных принципов ценообразования.

«Например, оборона, образование или здравоохранение, или та же энергетика или то же сельское хозяйство в США, развитие которых осуществляется на основе искажающих цены госсубсидий», - объяснил Медведков.

Ранее Минторг США объявил о начале расследования на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. В ведомстве пояснили, что расследование запущено в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ.