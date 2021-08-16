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Противоречит ВТО: решение США о статусе экономики России может быть оспорено

Вероника Полынина
20 минут назад

Возможное признание Минторгом США российской экономики не соответствующей рыночному статусу будет противоречить обязательствам США в ВТО и может быть оспорено. Такое мнение высказал экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ, главный переговорщик по присоединению РФ к ВТО, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

Противоречит ВТО: решение США о статусе экономики России может быть оспорено
Фото: ReutersReuters

«Если Минторг США интерпретирует имеющуюся у него информацию о нашей экономике не в нашу пользу и примет решение о ее нерыночном статусе... такое решение очевидно будет противоречить обязательствам США в ВТО и может быть оспорено в Женеве», - сказал он РИА «Новости».

Медведков отметил, что решение о статусе российской экономики подготавливается экспертами американского Минторга и утверждается одним из руководителей ведомства, поэтому России не приходится рассчитывать на беспристрастность.

По словам эксперта, при желании нерыночной можно признать экономику любой страны, потому что почти в каждом государстве есть сектора, которые не работают на основе рыночных принципов ценообразования.

«Например, оборона, образование или здравоохранение, или та же энергетика или то же сельское хозяйство в США, развитие которых осуществляется на основе искажающих цены госсубсидий», - объяснил Медведков.

Ранее Минторг США объявил о начале расследования на предмет соответствия экономики России рыночному статусу. В ведомстве пояснили, что расследование запущено в ходе антидемпингового анализа поставок нитрата аммония из РФ.

России получила статус государства с рыночной экономикой 1 апреля 2002 года. В заявлении американского Минторга в 2002 году указывалось, что данное решение «отражает масштабные изменения, произошедшие в российской экономике за последние 10 лет».

Экономика,Максим Медведков,ВШЭ,Минэкономразвития,ВТО,РИА Новости,
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