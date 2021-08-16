Байден заявил о достижении целей США в Афганистане

Президент США Джо Байден заявил о том, что в США были готовы к быстрому коллапсу в Афганистане, передает РИА «Новости».

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Американский президент подчеркнул, что США не ставили перед собой целью установить демократию в Афганистане. Американская военная кампания в этой исламской республике преследовала исключительно антитеррористические цели, и они были достигнуты.

По словам Байдена, американские власти готовы «прямо и быстро» отреагировать на террористическую угрозу с территории Афганистана.

Президент заявил, что американцы давали бывшему президенту Афганистана Ашрафу Гани и его правительству «любой шанс» определить свое будущее, однако власти республики не справились.

Байден также отметил, что начал вывод войск из Афганистана позже, чем это предполагал сделать его предшественник Дональд Трамп. По его словам, Трамп планировал завершить вывод войск к 1 мая.