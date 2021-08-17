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США намерены выделить беженцам из Афганистана до 500 млн долларов

Москва24
1 час назад

Президент Соединенных Штатов Джо Байден распорядился выделить до 500 миллионов долларов в качестве помощи беженцам из Афганистана. Об этом говорится в уведомлении на имя госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой Белого дома.

США выделят $500 млн на помощь Афганистану
Фото: AP Photo/Rahmat GulAP Photo/Rahmat Gul

"Такая помощь может предоставляться на двусторонней или многосторонней основе, в зависимости от ситуации, в том числе посредством взносов в международные организации и посредством финансирования других неправительственных организаций, правительств, а также департаментов и агентств США", – говорится в документе.

Ранее Байден заявил о достижении США своих целей в Афганистане. Он также добавил, что дальнейшее пребывание сил Соединенных Штатов в этой стране грозило бы потерями, а отказ от вывода войск означал бы эскалацию конфликта.

В воскресенье, 15 августа, талибы объявили об установлении своего контроля над всей территорией Афганистана, а также вошли в президентский дворец в Кабуле. После этого президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

Спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов заявил, что захват талибами Кабула стал неожиданностью для российской стороны.

Экономика,Энтони Блинкен,Ашраф Ахмадзай,Замир Кабулов,Джозеф Байден,Талибан,Администрация США,
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