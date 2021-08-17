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Мост через Амур между Россией и Китаем достроили

Lenta.ruиещё 8
32 минуты назад

Укладка рельсов на мосту между Россией и Китаем через реку Амур завершена. Во вторник, 17 августа, строители сомкнули российскую и китайскую часть железнодорожного полотна, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Мост через Амур между Россией и Китаем достроили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Переход Нижнеленинское — Тунцзян станет первым железнодорожным мостом между странами. Из 2,2 километра общей длины на российскую сторону приходится 309 метров.

Проектная скорость движения составляет 100 километров в час, пропускная способность — 21 миллион тонн грузов в год. Россия предполагает вывозить через мост железную руду, уголь, минеральные удобрения и лес.

Мост рассчитан на поочередный пропуск составов по пути с колеей двух стандартов — китайскому с шириной 1435 миллиметров и российскому с шириной 1520 миллиметров. В феврале этого года губернатор Еврейского автономного округа Ростислав Гольдштейн утверждал, что пробные составы смогут пойти по мосту в августе.

В прошлом году был разрешен ввод в эксплуатацию первого автомобильного моста в Китай, соединяющего Благовещенск и китайский Хэйхэ. Предполагается, что передвигаться по нему после снятия коронавирусных ограничений смогут до трех миллионов человек в год.

Экономика,Ростислав Гольдштейн,ИТАР-ТАСС,
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