Мост через Амур между Россией и Китаем достроили

Укладка рельсов на мосту между Россией и Китаем через реку Амур завершена. Во вторник, 17 августа, строители сомкнули российскую и китайскую часть железнодорожного полотна, сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Переход Нижнеленинское — Тунцзян станет первым железнодорожным мостом между странами. Из 2,2 километра общей длины на российскую сторону приходится 309 метров.

Проектная скорость движения составляет 100 километров в час, пропускная способность — 21 миллион тонн грузов в год. Россия предполагает вывозить через мост железную руду, уголь, минеральные удобрения и лес.

Мост рассчитан на поочередный пропуск составов по пути с колеей двух стандартов — китайскому с шириной 1435 миллиметров и российскому с шириной 1520 миллиметров. В феврале этого года губернатор Еврейского автономного округа Ростислав Гольдштейн утверждал, что пробные составы смогут пойти по мосту в августе.