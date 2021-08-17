Что известно о разбившемся в Подмосковье Ил-112В

Ил-112В - новая разработка КБ имени Илюшина, сейчас он активно проходит стадию испытаний.

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Ил-112В - легкомоторный самолет, грузоподъемностью до 5 тонн, произведенный на замену Ан-24 и Ан-26.

Модель разрабатывается для гражданского и военного авиасообщения, Ил-112В должен "уметь" садиться на плохо оборудованные аэродромы, в том числе на бетон и грунт.

Самолет разрабатывается с начала 2000-х годов, однако в начале 2010-х от проекта отказались. В 2014 его разморозили и самолет совершил свой первый полет только в 2019 году.

Производится Воронежским акционерным самолетостроительным обществом. Всего на проект выделено 1,3 млрд рублей.