Испания «поддержит» Россию в деле ЮКОСа

Испания решила встать на сторону России в американском суде по делу бывших акционеров компании ЮКОС. Об этом сообщает испанская газета El Confidencial, передает News.ru.

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Мадрид выступит в суде в качестве «друга» (amicus curiae), предоставив информацию правосудию США. Данная решение было принято, чтобы предотвратить прецеденты по взысканию имущества на своей территории.

Экс-акционеры ЮКОСа обратились в суд с просьбой не принимать во внимание аргументы испанской стороны. Они считают, что Испания защищает таким образом свои экономические интересы настаивая, чтобы суд округа Колумбия не подтверждал арбитражное решение против России.

В 2020 году судья Берил Хауэлл приняла решение приостановить рассмотрение данного дела в Вашингтоне до 18 ноября 2021 года.

Перед этим Верховный суд Нидерландов должен завершить изучение кассационной жалобы Москвы.

В конце 2020 года экс-акционеры ЮКОСа попросили апелляционный суд США отменить постановление нижестоящей инстанции, которая удовлетворила в ноябре ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства.

Как пишет News.ru, "Испании выгодно отсутствие прецедентов по взысканию [имущества], что могло бы ускорить [рассмотрение] дел против испанского государства".