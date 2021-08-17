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«Крест смерти»: эксперт сказал, что ждет доллар

Лера Букина
39 минут назад

Будущее доллара весьма неоднозначно, заявил российский экономист и философ Андрей Фурсов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на YouTube-канал «День ТВ».

«Крест смерти»: эксперт сказал, что ждет доллар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крупнейшие финансовые игроки уверены, что в ближайшем будущем показатели «американца» сильно напугают инвесторов, сказал он. По словам эксперта, средняя 50-дневная линия индекса доллара может пересечься с 200-дневной скользящей сверху вниз. Такая ситуация называется «крестом смерти».

Те, кто следит за техническим анализом курсов валют, получат «медвежий» сигнал. С учетом роста инфляции в США реализация такого сценария весьма ожидаема и даже предсказуема, отметил Фурсов. Ожидается падение влияния американской денежной единицы, в этой связи международные контрагенты станут выбирать другие активы, которые не падают в цене столь стремительно.

Как недавно заявлял Фурсов, в августе под влиянием сразу нескольких негативных факторов сильно обострится экономическая и политическая обстановка в мире. При этом он уверен, что новый локдаун крайне негативно скажется на мировой экономике, так как в очередной раз будут разорваны производственные и торговые цепочки.

Экономика,Андрей Фурсов,РИА "Дейта",
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