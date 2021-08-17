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Талибы решили заработать на газе

Lenta.ru
53 минуты назад

Официальный представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории РФ) Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что оно заинтересовано в достройке газопровода ТАПИ, запуск которого планировался в 2019 году. Об этом сообщил Шахин в интервью Sky News, передает ТАСС.

Талибы решили заработать на газе
Фото: Al Jazeera English / YouTubeAl Jazeera English / YouTube

Шахин также заявил о желании реализовать в Афганистане другие крупные проекты, в том числе связанные с железными дорогами. Ранее эксперты отмечали, что в будущем талибам понадобятся средства, чтобы удержать власть и не допустить появления отрядов сопротивления. Достройка объекта как раз вписывается в планы боевиков заработать деньги.

Строительство газопровода ТАПИ началось в 2015 году. Объект протяженностью 1735 километров пройдет из самого крупного месторождения Туркменистана «Галкыныш» в Пакистан и Индию через территорию Афганистана. Окончание строительства планировалось в 2019 году, но к этому времени не началась укладка труб на афганском участке. Ожидается, что проект реализуется не раньше 2023 года.

В июле глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявлял, что Москва заинтересована поучаствовать в достройке ТАПИ. Газопровод укрепит энергетический сектор государств Средней Азии, отмечал глава МИД. Условием для реализации проекта он назвал урегулирование внутреннего кризиса в Афганистане.

1 мая США объявили о начале вывода войск из Афганистана. По мере ухода американских военных, которые поддерживали официальные афганские власти, боевики «Талибана» захватывали все больше территорий. 15 августа талибы установили полный контроль над страной.

Экономика,Сергей Лавров,Талибан,МИД,
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