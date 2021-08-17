Талибы решили заработать на газе

Официальный представитель движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории РФ) Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что оно заинтересовано в достройке газопровода ТАПИ, запуск которого планировался в 2019 году. Об этом сообщил Шахин в интервью Sky News, передает ТАСС.

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Шахин также заявил о желании реализовать в Афганистане другие крупные проекты, в том числе связанные с железными дорогами. Ранее эксперты отмечали, что в будущем талибам понадобятся средства, чтобы удержать власть и не допустить появления отрядов сопротивления. Достройка объекта как раз вписывается в планы боевиков заработать деньги.

Строительство газопровода ТАПИ началось в 2015 году. Объект протяженностью 1735 километров пройдет из самого крупного месторождения Туркменистана «Галкыныш» в Пакистан и Индию через территорию Афганистана. Окончание строительства планировалось в 2019 году, но к этому времени не началась укладка труб на афганском участке. Ожидается, что проект реализуется не раньше 2023 года.

В июле глава министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров заявлял, что Москва заинтересована поучаствовать в достройке ТАПИ. Газопровод укрепит энергетический сектор государств Средней Азии, отмечал глава МИД. Условием для реализации проекта он назвал урегулирование внутреннего кризиса в Афганистане.